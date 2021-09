Japon: 3 pays désignés comme des menaces dans le cyberespace

Dans son projet de stratégie pour la cybersécurité adopté lundi, le Japon a désigné, la Chine, la Russie et la Corée du Nord comme des menaces dans le cyberespace.

Le texte adopté par le gouvernement japonais sur la cybersécurité, indique que la situation dans le cyberespace contient le « risque de devenir rapidement une situation critique » et que la Chine, la Russie et la Corée du Nord sont soupçonnées d’être impliquées dans des cyber activités hostiles. Aussi, précise le document, le Japon prendra « des contre-mesures sévères en utilisant tous les moyens et capacités efficaces disponibles », y compris des réponses diplomatiques et des poursuites pénales.

En attendant l’approbation du Cabinet pour le compte de ce projet de loi, le secrétaire en chef du Cabinet, Katsunobu Kato, a exhorté les membres du siège stratégique de la cybersécurité à « travailler avec les gouvernements locaux tout en accordant une attention suffisante à la confiance du public et à la mise en œuvre constante des mesures énoncées dans la stratégie ».

Du point de vue de l’élimination des risques pour les activités économiques, la stratégie a noté la nécessité de s’assurer que les infrastructures critiques telles que les câbles sous-marins sont bien protégées et de créer de nouvelles normes de sécurité et de fiabilité pour les dispositifs informatiques.