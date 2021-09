Italie: l’ivoirien Franck Kessié victime de chants racistes

Auteur d’un penalty manqué, l’ivoirien Franck Kessié a été victime de chants racistes lors de la victoire de l’AC Milan face à la Lazio (2-0), le weekend dernier.

L’AC Milan affrontait la Lazio Rome à San Siro, dimanche, à l’occasion de la troisième journée de Série. Et les Rossoneri se sont imposés sur le score de 2-0. Un but de Rafael Leao en fin de première période et un autre de Zlatan Ibrahimovich à l’heure de jeu, ont suffi au club milanais de prendre les trois points de la partie et de prendre la deuxième place du classement derrière la Roma (leader).

Mais le match a été entaché de cris racistes des supporters de la Lazio en direction de Tiemoué Bakayoko et Franck Kessié. L’international ivoirien en a notamment été victime au moment de frapper son penalty, dans le temps additionnel de la première période. Un penalty finalement raté.

Une situation dénoncée d’ailleurs par Bakayoko qui a appelé les dirigeants de la Lazio à réagir. «(…) merci pour l’accueil chaleureux rossoneri… Malheureusement, je me suis blessé le jour de mes débuts, mais le plus important, ce sont les 3 points pour l’équipe. Et à certains supporters de la Lazio et leurs chants racistes envers moi et mon frère Franck Kessié, je dis que nous sommes forts et fiers de la couleur de notre peau. Je fais confiance au club et j’espère qu’ils seront identifiés», a-t-il déclaré sur son compte Instagram.

Le club lombard a directement communiqué sur le sujet sur ses réseaux sociaux, affirmant avoir porté plainte auprès de la Fédération Italienne : «En ce qui concerne les chants discriminatoires contre notre joueur Tiémoué Bakayoko provenant du secteur visiteur et entendus par certains journalistes et spectateurs, l’AC Milan, après les vérifications appropriées, envisage de déposer une plainte auprès de la FIGC».