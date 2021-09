iPhone 13: sortie officielle mardi 14 septembre

La prochaine conférence Apple aura lieu le mardi 14 septembre. Si plusieurs annonces sont prévues pour cette Keynote, elle devrait avant tout dévoiler les nouveaux modèles d’iPhone 13.

Le moment tant attendu est arrivé : Apple a annoncé la date de sa prochaine conférence. La Keynote se déroulera ce mardi 14 septembre et devrait dévoiler plusieurs nouveaux produits assez attendus par la communauté Apple. Au rang de ces derniers, on retiendra surtout l’arrivée imminente de la nouvelle génération d’iPhone 13, qui pourrait bien être disponible en plusieurs versions, comme c’était déjà le cas sur le précédent modèle, sorti en 2020.

À lire aussi : On en sait un peu plus sur les premières lunettes Facebook que Ray-Ban dévoilera demain

A l’image de son iPhone 12, sorti l’an dernier, il est fort probable qu’Apple propose à nouveau plusieurs modèles de son futur iPhone 13. Présenté en octobre 2020, l’iPhone 12 était disponible, entre autres, en version classique, mini, Pro et Pro Max. Si les différences entre l’iPhone 12 et son itération mini était relativement mineures, en dehors de la taille de l’écran, les versions Pro et Pro Max disposaient surtout de modules photo bien plus poussés.

La possibilité d’une annonce concernant un iPhone 13 mini reste, toutefois, en suspens. En effet, malgré ses nombreuses qualités et son prix plus accessible, les chiffres de vente de l’iPhone 12 mini n’ont pas atteint les objectifs escomptés par Apple. Le géant à la pomme pourrait donc ne pas rééditer l’expérience cette année, en prévoyant une version mini de son tant attendu iPhone 13. En attendant, il est toujours possible de retrouver l’iPhone 12 mini chez de nombreux revendeurs. La communauté Apple reste donc à l’écoute !

À lire aussi : Partenariat Facebook-Ray Ban: les nouvelles lunettes connectées déjà disponibles sur le marché