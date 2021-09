Insultes racistes: la Fifa sanctionne la Hongrie pour le comportement de ses fans face à l’Angleterre

La FIFA a infligé deux matches à huis clos à la sélection hongroise suite au comportement raciste de certains de ses supporters lors de la réception de l’Angleterre, le 2 septembre (0-4).

La fédération hongroise de football a été condamnée à une amende et à une interdiction de stade après les insultes racistes proférées à l’encontre des joueurs anglais lors du match de qualification pour la Coupe du monde au début du mois. L’Angleterre a remporté une confortable victoire 4-0 sur la Hongrie au stade Puskas de Budapest le 2 septembre, grâce à des buts de Raheem Sterling, Harry Kane, Harry Maguire et Declan Rice.

Malheureusement, la fête avait été gâchée par les actions d’un groupe restreint de supporters locaux, qui ont visé Sterling et Jude Bellingham avec des chants racistes pendant le match. La FIFA a maintenant puni la Hongrie de deux matches à huis clos. « Après avoir analysé et pris en considération toutes les circonstances de l’affaire, en particulier la gravité des incidents constatés (paroles et actes racistes, jet d’objets, utilisation d’engins pyrotechniques, blocage d’escaliers), la commission a décidé que la Hongrie disputerait deux matches à domicile (pour des compétitions FIFA) à huis clos, le deuxième match étant assorti d’un sursis de deux ans », explique la FIFA, qui « condamne fermement et résolument toute forme de racisme et de violence, ainsi que toute autre forme de discrimination ou d’abus ». Tout en rappelant sa « politique de tolérance zéro face aux comportements déplorables qui touchent le football ».

La Hongrie avait déjà été sanctionnée par l’UEFA suite au « comportement discriminatoire de ses supporters » lors de l’Euro. Elle avait écopé de trois matches à huis clos, dont un avec sursis.