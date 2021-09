Insécurité dans le Golfe de Guinée: échange entre Faure Gnassingbe et le commandant de l’Africom

Le président togolais, Faure Gnassingbe, a échangé, mercredi, avec le commandant des forces américaines basées en Afrique (AFRICOM). Au palais présidentiel de Lomé, les deux hommes ont discuté du terrorisme et de l’extrémisme violent.

Le général Stephen Townsend, commandant des forces américaines basées en Afrique (AFRICOM), a effectué mercredi, une visite de travail au Togo, dans le cadre d’une tournée ouest-africaine. Reçu dans un premier temps à la présidence de la République, le haut gradé a échangé avec le chef de l’Etat, Faure Essozimna Gnassingbé, sur des questions relatives à la sécurité sur le continent, et la participation du Togo aux opérations de paix.

“Nous avons abordé les questions liées au terrorisme et à l’extrémisme violent en Afrique et dans le Golfe du Guinée. Il y a des défis sécuritaires et les Etats-Unis apporteront leur assistance à leurs partenaires africains, sur les plans de l’équipement, de la formation, du développement et de la diplomatie”, a précisé le commandant à l’issue de l’entretien.

De sources officielles, le séjour du général Townsend s’est ensuite poursuivi par une séance de travail avec le ministre des armées, Marguerite Gnakadé. L’activité, élargie au ministre de la sécurité et à plusieurs hauts officiers des FAT, a essentiellement porté sur les sujets de renforcement de coopération dans la sous-région, la piraterie maritime et la contribution du Togo aux opérations de paix. Commandement unifié pour l’Afrique créé par le département américain de la défense en 2007, l’AFRICOM coordonne toutes les activités militaires et sécuritaires des USA en Afrique. Officier chevronné, le général Stephen Townsend a été porté à sa tête en 2019.