« Il ne fait que partager son bavardage », Kmal annonce un freestyle clash contre Amir

En clash avec le rappeur Amir, Kmal Radji ne démord pas. Le slameur décide de déplacer le débat des réseaux sociaux pour le studio. Il a annoncé un « petit freestyle » clash en direct pour ce vendredi 10 septembre à 16 heures.

Après « THANOS », Kmal Radji va encore clasher Amir dans un nouveau son. « Comme THANOS n’a pas suffit, petit freestyle en direct à 16h », a annoncé le slameur. Pour Kmal Radji, Amir reste dans le bavardage au lieu de faire les choses comme l’indiquent « les code de la culture hip-hop ».

Il ne fait que partager son bavardage. Mais, il n’y a aucune démarche qui respecte les codes de la culture hip-hop. Le hip-hop est une culture et on va rendre hommage à cette culture. Kmal Radji

Le slameur semble lancer un défi au président du label CCC. Il va loin en insinuant que le rappeur Amir ne peut produire un son sans arrangement de voix. « Il en est pas capable. Il a besoin d’un arrangeur en studio, pour arranger sa voix, corriger ses textes, droper sa voix, 400 fois avant d’obtenir un son », a écrit Kmal Radji.

Il faut souligner que depuis le violent accrochage du 7 septembre dernier, Amir n’a plus répondu personnellement à Kmal. Jusqu’à l’heure où nous mettons sous presse, il se contente de relayer les publications de certaines pages Facebook qui ont clairement pris position en sa faveur.

Quand on sait que « THANOS » de Kmal est resté sans réaction du rappeur depuis 2020, on est bien tenté de se demander si le slameur va enfin réussir à sortir Amir de sa zone de confort ?

Retour sur les faits…

En effet, le 07 septembre 2021, à travers un post publié sur sa page Facebook, Amir a fait une brève historique du premier album du groupe Diamant Noir, sorti en septembre 2005. En commentaire de ladite publication, Jupiter Davibe, raconte les circonstances de sa « première grosse scène » en groupe avec Enighma et Kmal, grâce à Amir.

En répondant à Jupiter, Amir tacle subtilement Kmal Radji, avec qui, il avait déjà eu quelques démêlées il y a un peu plus d’un an. « Jupiter et je me suis pas trompé en te laissant cette chance! Enighma aussi belle carrière par la suite. Le 3ème larron (Kmal) on en parlera pas. Force mon frère », a-t-il écrit en riant. Cette pique lancée à Kmal n’a pas tardé à faire ses effets. Le panafricaniste s’est très vite invité dans le débat.

La réplique de Kmal Radji…

Suite au commentaire de Amir qui l’indexait, Kmal Radji a sévèrement répondu. Avec des mots et expressions, à la limite très amers, l’auteur de « Assume ta Jeunesse », a tenté de remettre son vis-à-vis à sa place. « Amir, tu es vraiment un lâche toi. Un gamin de ton âge qui refuse de porter ses couilles artistiquement ! Même quand c’est musicalement », a écrit Kmal.