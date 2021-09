Hommage à Rosine: une délégation du parlement reçue par Nicéphore Soglo

« C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que l’Assemblée nationale a appris la triste nouvelle du décès de Madame Rose-Marie Honorine VIEYRA SOGLO, ex-première dame et ancienne députée à l’Assemblée nationale.

Le rappel à Dieu de celle que nous appelions affectueusement « Maman », est une grande perte pour la nation béninoise qui vient d’être privée ainsi d’une femme d’Etat engagée, combative et aux convictions inébranlables, dont le parcours politique inspirera plusieurs générations de notre pays.

En effet, Madame Rose-Marie Honorine VIEYRA SOGLO fut une véritable amazone de notre temps, une figure emblématique qui aura marqué de façon décisive, l’histoire récente de notre pays.

En témoigne son combat pour la justice, l’égalité et la démocratie ainsi que pour l’autonomisation et l’épanouissement de la gent féminine.

Au nom de l’Assemblée nationale et de son Président SEM Louis Gbèhounou VLAVONOU, j’adresse mes condoléances les plus attristées et ma profonde sympathie au Président Nicéphore Dieudonné SOGLO et ses enfants ainsi qu’à la famille biologique et politique de l’illustre disparue.

Puisse Dieu dans sa grande miséricorde accueillir dans sa félicité céleste, l’âme de notre chère et regrettée « Maman ».

Dors en paix chère « Maman ». »