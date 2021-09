Hausse des cas de viol à Abomey-Calavi: Véronique Tognifodé pour des actions fortes et urgentes

Dans l’après-midi du jeudi 02 septembre 2021, la ministre des Affaires sociales et de la Microfinance a réuni, en session extraordinaire, à la salle de conférence de la mairie d’Abomey-Calavi, le comité communal de protection de l’enfant d’Abomey-Calavi. L’objectif de cette rencontre est de tirer la sonnette d’alarme et prendre des mesures fortes et urgentes contre la recrudescence des cas de viol sur mineure, dans la commune d’Abomey-Calavi.

Les statistiques font froid dans le dos et si des actions responsables ne sont pas menées à temps, la situation risque de s’empirer. Voilà la triste situation qui prévaut dans la commune d’Abomey- Calavi où la recrudescence des cas de viol sur mineure a la peau dure. Dans le but de trouver les solutions idoines face à un tel drame et mettre un frein au phénomène, la ministre des Affaires sociales et de la Microfinance a réuni à la salle de conférence de la mairie d’Abomey-Calavi, jeudi 2 septembre, le comité communal de protection de l’enfant d’Abomey-Calavi.

26 cas de viols sur des mineures, âgées de 4 à 15 ans

À l’entame, madame Nadège Ahoga Codo, Directrice départementale des Affaires sociales et de la Microfinance, a planté le décor en présentant les statistiques liées aux cas de violences sexuelles dans la commune. De son exposé, il en ressort que du 1er Janvier au 1er septembre 2021, 26 cas de viols sur des mineures, âgées de 4 à 15 ans, ont été enregistrés à Abomey-Calavi. Seul, le mois d’août a connu 5 cas.

A cette séance, on pouvait noter la présence du préfet de l’Atlantique, le maire d’Abomey-Calavi, le procureur de la République près le tribunal d’Abomey-Calavi, des officiers de police judicaires, des responsables des organisations non gouvernementales, exerçant dans la commune, des membres de la société civile, des têtes couronnées, des élus communaux et locaux, les groupes organisés des enfants et des cadres du ministère des Affaires sociales et de la Microfinance.

« C’est une situation qui nous interpelle… »

À en croire la ministre, pour qui cette session permettra d’analyser les causes profondes de la recrudescence de ces cas de viols sur mineure et réfléchir sur les actions urgentes à mener, ces statistiques sont « inquiétantes ». « Malgré les actions menées, malgré les dispositifs législatif et légal mis en place par le Bénin, la protection de l’enfant est toujours menacée par les violences de tout genre, devenues comme des fléaux installés dans nos communautés », a déploré la Ministre Tognifodé, dans des propos rapportés par nos confrères du site d’information Le Matin.

« C’est une situation qui nous interpelle tous et devant laquelle nous ne devons pas rester silencieux ; car, comme on le dit, la violence s’épanouit encore plus quand il y a le silence. Donc, à un moment donné, il faut en parler et réagir. Réfléchir aux actions urgentes à mener pour freiner cette tendance douloureuse qui détruit considérablement la construction sereine des vies de nos enfants ». a-t-elle ajouté, selon la même source