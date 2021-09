Guinée: retour d’exil de l’ancien PM Sidya Touré, « nous allons ouvrir des discussions avec les militaires»

L’ancien Premier ministre de la Guinée Sidya Touré, est rentré au pays après près d’un an d’exile en Côte d’Ivoire alors qu’il était menacé par le régime en place sous Alpha Condé. De retour au pays, il a souhaité que tous les guinéens travaillent ensemble pour sortir le pays de l’impasse.

« Si nous réussissons cette transition, si nous réussissons à être unis en dehors de nos clivages, si personne ne personnalise ce problème, nous trouverons des solutions, a indiqué Sidya Touré dans un entretien avec la CGTN. « Chacun d’entre nous (politiciens, militaires et autres), on a les mêmes intentions, que la Guinée sorte de là et je pense qu’on devrait trouver une solution ; la forme dans laquelle cela devrait se faire pour qu’enfin, nous puissions bénéficier des bienfaits des ressources qui ont été données par la nature et le bon Dieu », ajoute l’ancien PM.

Le président de l’Union des Forces Républicaines (UFR), est rentré à Conakry avec l’objectif de participer aux consultations annoncées par les nouveaux dirigeants de la Guinée. Il assure que « nous allons ouvrir, en tant que leaders politiques, des discussions avec les militaires pour savoir de quelle manière les choses vont s’orienter pour le bien de la Guinée ». « (…) je crois que ce n’est pas le moment de commencer à avoir des exigences, c’est le moment de s’unir ensemble pour savoir comment nous allons sortir de cette affaire dans les meilleurs conditions », ajoute Sidya Touré.

Notons que ce dernier est rentré en Guinée après que les militaires ont mené une opération pour évincer du pouvoir le président Alpha Condé le dimanche 5 septembre dernier. A la suite du coup d’Etat, la junte a appelé les guinéens à une concertation afin de mettre en place un nouveau gouvernement. Plusieurs prisonniers politiques ont été libérés et les comptes du gouvernement gelés.