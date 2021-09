Guinée: ministres et présidents d’institutions convoqués par le nouvel homme fort

Dans son deuxième communiqué publié dans la soirée de ce dimanche, 05 septembre 2021, le Comité National du Rassemblement et du Développement (CNRD) a convoqué les anciens ministres et présidents des institutions républicaines à une réunion demain, lundi à 11h, au palais du peuple.

Après la prise du pouvoir par des officiers des forces spéciales guinéennes, les putschistes ont affirmé dimanche avoir capturé le président Alpha Condé, pris le contrôle de Conakry et «dissous» les institutions. Dans son deuxième communiqué publié dans la soirée de ce dimanche, 05 septembre 2021, le Comité National du Rassemblement et du Développement (CNRD) a convoqué les anciens ministres et présidents des institutions républicaines à une réunion demain, lundi, au palais du peuple.

Les nouveaux dirigeants du pays demandent aux fonctionnaires de reprendre le travail ce lundi, en précisant que « toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité » des populations. Après avoir annoncé la dissolution de la Constitution, de l’Assemblée nationale et du gouvernement, le Comité National du Rassemblement et du Développement (CNRD) demande aux secrétaires généraux d’assurer l’intérim des ministres.

À l’intérieur du pays, les Gouverneurs de régions sont remplacés par les commandants militaires ; les préfets et sous-préfets sont remplacés par les commandants d’unités. Le couvre-feu est ramené à 20 heures sur toute l’étendue du territoire national.

Dénonçant la «gabegie», le lieutenant-colonel Doumbouya, enveloppé dans un drapeau guinéen, a promis d’»engager une concertation nationale pour ouvrir une transition inclusive et apaisée», dans une déclaration à la télévision nationale qui a brièvement interrompu ses programmes. Les putschistes ont également diffusé une vidéo du président Condé entre leurs mains. Ils lui demandent s’il a été maltraité et Alpha Condé, 83 ans, en jeans et chemise froissée dans un canapé, refuse de leur répondre.