Guinée: l’ONU entame une mission diplomatique après le coup d’Etat

Le représentant du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Annadif est arrivé à Conakry. Il y est, pour une mission diplomatique, après le coup d’Etat du dimanche 5 septembre.

Après la délégation de la CEDEAO, une mission de l’ONU a foulé le sol guinéen ce lundi 13 septembre. La mission menée par le représentant du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Annadif va entamer des concertations avec les membres du comité national pour le redressement et le développement (CNRD) et les acteurs politiques du pays.

Selon son agenda, il va échanger avec le président du CNRD, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya et les acteurs politiques majeurs du pays notamment Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, respectivement président de l’union des forces démocratique de Guinée et le leader de l’union des forces républicaines (UFR).

Vendredi, une délégation de la CEDEAO était à Conakry. Elle a échangé avec le patron de la junte militaire et a, en fin de mission, rassuré qu’elle a rencontré Alpha Condé, précisant qu’il va bien.