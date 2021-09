Guinée: « l’intégrité physique et morale de Alpha Condé n’est pas engagée »

Le Comité National du Rassemblement et du Développement (CNRD) mis en place par les putschistes après la chute de Alpha Condé, a rassuré la communauté guinéenne et celle internationale que l’intégrité physique et morale de Alpha Condé » n’est pas engagée.

Le CNRD informe la communauté nationale et internationale que l’intégrité physique et morale de l’ancien président n’est pas engagée, note le communiqué de la junte. « Toutes les mesures sont prises pour qu’il ait accès aux soins de santé et être en contact avec ses médecins », a rassuré le CNRD.

Le CNRD a lancé un appel aux partenaires extérieurs. « Aux partenaires extérieurs de la Guinée, nous ne demandons pas forcément un soutien financier, mais une compréhension de votre part. Avant de brandir l’idée de restauration de l’État, demandez-vous avant s’il n’a jamais existé un État en Guinée. Avant de brandir des sanctions, cherchez à savoir si la sanction n’a toujours pas été le lot infernal des Guinéens, de Sékou Touré à Alpha Condé. Nous, nous contestons notre condition injuste ; nous jugeons que notre situation politique n’est pas acceptable et est humaine condamnable. Nous espérons de votre part donc un soutien moral« , indique le communiqué.

Des détenus politiques en passe d’être libérés

Dans un communiqué, le Front National pour la Defense de la Constitution( FDNC) a annoncé que certains détenus politiques seront libérés ce lundi matin. Il s’agit selon le communiqué, des détenus politiques du régime de Alpha Condé.