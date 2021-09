Guinée: l’hypocrisie de la CEDEAO a conduit Alpha Condé à sa descente aux enfers

Après le coup d’Etat en Guinée, la CEDEAO s’est réunie et a décidé de suspendre le pays de ses instances de décisions. Aussi une délégation de l’organisation sous régionale se rendra à Conakry jeudi. La question est de savoir les véritables ambitions de la CEDEAO pour la région.

La décision de suspendre la Guinée a été prise lors d’un sommet virtuel extraordinaire des chefs d’État de la CEDEAO, a déclaré à la presse le ministre burkinabè des Affaires étrangères Alpha Barry, quelques jours après la destitution de Condé par l’armée. Le président guinéen a été arrêté dimanche dernier par des soldats dirigés par le colonel de l’armée Mamadi Doumbouya, qui a annoncé à la télévision d’Etat la prise de pouvoir et la dissolution de l’Assemblée nationale et de la constitution. L’ancien président reste détenu.

Lors de la même réunion, la CEDEAO a décidé de l’envoie jeudi, d’une délégation de haut rang à Conakry, la capitale de la Guinée, pour rencontrer les putschistes. Lors de l’ouverture du sommet plus tôt, le président de la CEDEAO et dirigeant ghanéen Nana Akufo-Addo a souligné que l’armée avait « clairement violé » la charte de bonne gouvernance de la CEDEAO, décrivant le coup d’État comme « un incident malheureux et regrettable ».

L’hypocrisie de la CEDEAO

C’est très évident que les chefs d’Etat de la sous-région ouest africaine font preuve d’une hypocrisie sans pareil en ce qui concerne leur façon de gérer les crises dans les pays membres. Alors que le président guinéen Alpha Condé faisait du forcing pour changer la constitution du pays pour se représenter à un troisième mandat, le bloc est resté silencieux mettant en exergue la non-ingérence dans les affaires du pays.

Alpha Condé a bâillonné sa population et a envoyé les soldats les réprimer de façon violente avec des morts enregistrés alors qu’elle ne revendiquait que liberté et défendait son droit. Ça, la CEDEAO n’a jamais réagi ni condamné et Condé a toujours participé aux réunions de l’organisation comme si de rien n’était. C’est également les cas du Togo et de la Côte d’Ivoire, mais la « très sainte CEDEAO » ne trouve aucun inconvénient. Quand c’est le chef d’Etat qui pille et maltraite les siens on ferme les yeux. Mais lorsque ces derniers se révoltent c’est grave.

Au Mali comme en Guinée, le peuple a juste obtenu un coup de pouce de l’armée pour se débarrasser d’un élément très nuisible pour leur émancipation. Certes un coup de force n’est pas une solution en soit pour régler les problèmes des pays, mais l’armée est censée être au service du pays et non d’un individu qui n’a aucune notion du patriotisme. Dans le cas de Condé et plus tôt d’IBK, il fallait faire ces coups d’Etat pour que l’Afrique se débarrasse d’une partie de ses plaies.

On croirait à la limite que la CEDEAO est une organisation mise en place pour servir de caution pour les dictateurs et les pilleurs de l’économie de leur pays. Une organisation qui en réalité ne sert que les intérêts personnels de ces dirigeants qui se réunissent pour ne rien dire sur le développement de la zone et le bien-être des populations lassées de voir leurs économies vandalisées et détournées par des dirigeants assoiffés de pouvoir.

Alpha Condé a milité dans l’opposition et semblait un homme intègre et perçu, à son arrivée au pouvoir, le messie de la Guinée, l’homme providentiel. Mais on s’est vite rendu compte qu’en réalité, l’homme ne se battait que pour le pouvoir et non pour le peuple. Les guinéens ont fini par comprendre que l’ancien opposant ne menait qu’une lutte personnelle tout en se servant du peuple qui, naïvement, croyait en lui pour changer les choses. 11 ans de présidence ; il faut reconnaître que la moisson est maigre, son bilan mitigé.