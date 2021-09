Guinée: les putschistes gèlent les comptes bancaires des ex-ministres

Le Comité National du Rassemblement et du Développement (CNRD), mis en place par la junte militaire qui a pris le pouvoir en Guinée, a décidé du gel temporaire des opérations de retrait sur les comptes bancaires de certaines entités publiques et ex-ministres.

Dans un communiqué publié jeudi, les putschistes qui se sont emparés du pouvoir en Guinée, ont annoncé de nouvelles décisions. Ils ont décidé du gel temporaire des opérations de retrait sur les comptes bancaires relatifs aux entités suivantes: les établissements publics à caractère administratif et commercial, existant dans tous les départements ministériels et à la présidence; les programmes et projets d’initiative présidentielle.

A lire aussi: Coup d’Etat en Guinée: Mamady Doumbouya répond aux réactions de la communauté internationale

A ceux-ci, s’ajoutent, selon le communiqué, les membres du gouvernement sortant ainsi que les hauts fonctionnaires administrateurs et régies financières de l’État. La décision qui vise à « préserver les intérêts du pays entre en vigueur à compter de la publication du présent communiqué ».

Signé du Lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, le communiqué invite la BCRG, les banques primaires et les établissements financiers à appliquer « rigoureusement cette décision ». « Tout contrevenant sera tenu comme responsable et en subira toutes les conséquences ».