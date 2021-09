Guinée: les putschistes expliquent les raisons de l’interpellation de l’homme de confiance d’Alpha Condé

Dans un communiqué ce dimanche, le Comité national du Rassemblement et du Développement (CNRD), a expliqué les raisons de l’arrestation de l’ancien ministre d’Etat et porte-parole du gouvernement, Tibou Kamara.

Interpellé par des militaires ce dimanche, à son domicile situé à Camayenne, l’ancien ministre d’Etat et porte-parole du gouvernement sous le régime du président déchu, Alpha Condé, a été libéré, après son audition. Dans un communiqué publié à cet effet, le Comité national du Rassemblement et du Développement (CNRD), a expliqué les raisons de son arrestation.

Selon le communiqué, l’ancien ministre a violé des engagements pris suite à la rencontre qui a eu lieu entre le CNRD et les membres de l’ancien gouvernement. « Suite à la rencontre entre le CNRD et les membres du gouvernement sortant, il leur a été signifié de s’abstenir de toute action ou communication de nature à perturber la quiétude sociale et l’élan patriotique suscité par l’avènement du CNRD. A cet effet, un engagement a été pris par l’ancien Premier ministre au nom de tout les membres de son gouvernement. C’est suite à la violation manifeste et répétée de cet engagement que l’ancien ministre Tibou Kamara a été interpelé », indique le communiqué du CNRD, précisant qu’au cours de son interpellation, plusieurs objets en relation avec cette violation ont été saisis.

Le Comité national du Rassemblement et du Développement (CNRD), a, par ailleurs, rassuré le peuple de la Guinée, qu’aucune chasse aux sorciers ne sera mené et qu’il reste fidèle à ses engagements à faire de la justice sa boussole.