Guinée: le colonel Mamady Doumbouya ordonne la libération des prisonniers politiques

Le nouvel homme fort de la Guinée, le colonel Mamady Doumbouya, a ordonné la libération des détenus politiques du régime de Alpha Condé. D’après nos sources, les prisonniers seront libérés dans l’après midi de ce lundi.

Depuis dimanche, la Guinée a basculé dans une nouvelle ère politique, celle actée par un coup d’Etat menée par les forces spéciales conduites par le Mamady Doumbouya. Désormais au pouvoir, le président de la junte militaire, le colonel Mamady Doumbouya entende poser des actes allant dans le sens de l’apaisement. “Tous les détenus politiques de tous les bords et sans exception seront libérés”, annonce le nouvel homme fort de Conakry.

Ce lundi, il s’est rendu au palais du peuple où l’attendaient les présidents des institutions, à leur tête, Amadou Damaro Camara de l’Assemblée nationale, les membres de l’ancien gouvernement, à la leur tête Ibrahima Kassory Fofana. Au moins 5 ministres ont répondu à l’appel. Il s’agit de Kassory Fofana, Premier ministre du gouvernement dissout; Amadou Damaro Camara, président de l’Assemblée dissoute; Tibou Kamara, ministre d’État, porte parole du gouvernement dissout ; Oyé Guilavogui, ministre de l’Environnement ; Ibrahima Kourouma, ministre de la Ville et de l’Aménagement et Roger Patrick Millimono, ministre délégué à l’Agriculture et à l’Élevage.