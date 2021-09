Guinée – Coup d’Etat: ce qui a motivé le renversement d’Alpha Condé, selon des experts

En début de la matinée d’hier, 5 septembre 2021, le quartier du palais présidentiel faisait l’objet de tirs nourris. Cette mutinerie a été menée par le Groupement des forces spéciales, dirigé par le Colonel Mamady Doumbouya.

Tout est allé très vite, ce dimanche 5 septembre. Aux alentours de 8h, des tirs nourris et à l’arme lourde ont été entendus aux abords de Sékhoutouréya, le palais présidentiel, où se trouvait alors le président de la République de Guinée, Alpha Condé. Les tirs s’étaient poursuivis tout au long de la matinée.

Le renversement apparent du Président Alpha Condé en Guinée a couronné un glissement constant de la grâce pour le chef vétéran de l’opposition et professeur de droits de l’homme qui, selon les critiques, n’a pas tenu ses promesses de restauration démocratique et de réconciliation ethnique.

Il n’était pas tout à fait clair ce qui avait précipité la décision de l’armée dimanche contre Condé, âgé de 83 ans. Un commandant des forces spéciales a déclaré dans un discours télévisé que « la pauvreté et la corruption endémique » avaient poussé ses troupes à agir.

Pour les détracteurs de Condé, l’offre d’un troisième mandat était le dernier clou dans le cercueil de ses affirmations d’être le « Mandela de Guinée », et risquait le chaos dans le producteur ouest-africain de bauxite et de minerai de fer.

Alioune Tine, expert indépendant des droits de l’homme pour les Nations Unies et fondateur du groupe de réflexion AfrikaJom Center, a déclaré que le refus de Condé de céder le pouvoir avait rendu inévitable un soulèvement populaire ou un coup d’État. « Alpha Condé est l’un des politiciens qui ont travaillé plus de 40 ans pour la démocratie en Guinée. Une fois au pouvoir, il l’a détruit », a déclaré Tine à Reuters, rapporté par le site d’information Times. « Il a mis des gens en prison. Il a tué et il a complètement refusé tout dialogue politique avec l’opposition. »