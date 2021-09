« On ne s’aimait pas, mais je suis consterné par ce qui lui est arrivé », Umaro Embaló sur Alpha Condé

Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, a confié être dans les démarches en faveur d’Alpha Condé. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, il demande la libération de l’ancien homme fort de Conakry.

Pour ceux qui connaissent l’histoire, les relations diplomatiques entre Alpha Condé et Umaro Sissoco Embaló n’ont jamais été tendres. Alpha Condé alors président de la Guinée, était couramment criblé de critiques les plus acerbes par le dirigeant de la Guinée voisine. Umaro Sissoco Embaló était foncièrement contre le tripatouillage de la constitution opéré par Alpha Condé pour briguer un troisième mandat à la tête de son pays.

Mais s’il reconnait avoir toujours été en froid avec Alpha Condé, le dirigeant bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló, dit faire preuve de solidarité envers l’ex-dirigeant, déchu du fauteuil présidentiel par les militaires révoltés à Conakry, le dimanche 5 septembre 2021. Au micro de Jeune Afrique, il affirme qu’il est toujours « par principe » opposé aux putschs et qu’il « fait tout pour qu’on sorte Alpha de-là ». « On ne s’aimait pas, mais je suis consterné par ce qui est arrivé. Les images qui ont circulé ne sont pas acceptables et cela m’attriste. Nous étions en désaccord sur presque tout, mais il est mon grand-père », confie-t-il.

La délégation de la CEDEAO est arrivée à Conakry ce vendredi. Elle va discuter avec les nouvelles autorités du pays et mieux s’imprégner de la situation sur place. Au cœur de sa mission, le retour à l’ordre constitutionnel et la libération sans condition du président Alpha Condé détenu par les forces spéciales, sous les ordres du Lieutenant-colonel Mamady Doumbouya.