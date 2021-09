Guinée : Amnesty International exige le fondement juridique de la détention d’Alpha Condé

Amnesty International a réagi au coup d’Etat survenu ce dimanche 5 septembre 2021. Dans leur communiqué, Amnesty International demande à la junte d’inculper ou de libérer l’ancien président Alpha Condé.

Sans pour autant prendre position sur la prise du pouvoir par le Groupement des Forces Spéciales en Guinée, la directrice du programme Afrique de l’Ouest et Afrique centrale à Amnesty International a lancé un appel aux forces spéciales qui ont arrêté Alpha Condé.

« Nous appelons les dirigeants du Comité national du rassemblement et du développement (CNRD) à protéger et à garantir les droits humains de l’ensemble de la population guinéenne, victime depuis des années de violations et de répression. Il faut aussi que les instigateurs du coup d’État indiquent le fondement juridique de la détention du président Alpha Condé. Celui-ci doit être inculpé d’une infraction reconnue par la loi ou remis en liberté immédiatement », a lancé Samira Daoud.