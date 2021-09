Guinée: Alpha Condé maintenu prisonnier, les putschistes rejettent la demande de la Cedeao

Vendredi 17 septembre 2021, une mission de la Cedeao s’était rendue en Guinée pour exposer aux putschistes ses exigences. Mais la première exigence de l’organisation sous-régionale qui est la libération immédiate et sans condition du président déchu Alpha Condé se heurte à un refus catégorique des putschistes.

la junte résiste aux exigences de la Cédéao de libérer Alpha Condé et partir au bout de 6 mois. « Le CNRD et son président tiennent à rassurer l’opinion nationale et internationale, que l’ancien président de la République, professeur Alpha Condé est et demeurera en Guinée. Nous ne cèderons à aucune pression. Il bénéficiera d’un traitement humain digne de son rang, dans son pays. » a déclaré le Lieutenant-Colonel Aminata Diallo, dans un communiqué du Comité National du Rassemblement pour le Développement, lu sur les ondes de la télévision nationale.

Dans ce communiqué signé par le Colonel Mamady Doumbouya, président du CNRD, président de la République, chef de l’Etat, il est déclaré que « les lois nationales, les traités, conventions et accords internationaux, en vigueur à la date du 5 septembre 2021 continuent à produire leur plein et entier effet ».

Selon toujours le communiqué, « vu les rapports fournis par les acteurs concernés de la région de N’zérékorée, le Comité National du Rassemblement pour le Développement a décidé de « la réouverture de la frontières guineo-liberienne, à partir du samedi 18 septembre 2021 ». Dans Le même communiqué, il précise que la réouverture des autres frontières fera l’objet d’un autre communiqué.

Ces prises de position interviennent après une mission vendredi de deux chefs d’Etat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao, 15 pays) qui ont présenté à la junte les exigences de l’organisation pour l’organisation d’élections dans les six mois et insisté pour une libération de M. Condé.

C’est peut-être le premier bras de fer qui va opposer la junte dirigée par Colonel Mamady Doumbouya à la CEDEAO. L’organisation sous-régionale qui a exigé la libération immédiate et sans condition du président déchu Pr Alpha Condé se heurte à un refus des putschistes. « Il a été rappelé par le président de la République à ses hôtes qu’il était important que la Cédéao écoute les aspirations légitimes du peuple de Guinée », a déclaré un porte-parole de la junte, le colonel Amara Camara, lors de la première conférence de presse du CNRD au sujet du délai de six mois.