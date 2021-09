Golden Boy 2021: liste complète des nominés

Le quotidien sportif italien, Tuttosport, a dévoilé la liste des joueurs nominés pour le Golden Boy 2021. Un trophée de l’UEFA qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe..

On connait désormais la liste des joueurs en course pour le Golden Boy 2021. Le quotidien Tuttosport vient en effet de publier l’identité des 40 candidats nominés pour ce trophée qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. 100 en juin, 80 en juillet et 60 en août, ils ne sont donc désormais plus que 40 joueurs à pouvoir prétendre à cette prestigieuse récompense.

Dans cette liste de 40 joueurs, on retrouve le nouvel international guinéen, Ilaix Moriba, et la nouvelle recrue du PSG, Nuno Mendes. Recruté cet été par le Real Madrid, Eduardo Camavinga est également retenu sur la liste. L’international français fait d’ailleurs partie des favoris tout comme le Barcelonais Pedri et le milieu anglais de Dortmund Jude Bellingham.

La liste des 40 nommés au Golden Boy 2021