France: un joueur suspendu 5 ans pour avoir mordu le s&xe d’un adversaire

Un joueur amateur a été suspendu cinq ans par le district de la Moselle en France pour une agression à l’issue d’un match de foot. Le joueur a mordu le s&xe d’un adversaire au cours d’une bagarre en fin de rencontre.

C’est sans doute la plus lourde sanction infligée à un joueur en activité. Un joueur amateur a été suspendu cinq ans pour avoir mordu le s&xe d’un adversaire à l’issue d’un match de foot. Les faits se sont déroulés à l’issue d’une rencontre de 2e division entre Terville et Soetrich dans le département de la Moselle en France.

Selon le site Lorraine Actu, qui a révélé l’affaire, deux des adversaires ont commencé à se battre et un troisième, joueur de Terville, a tenté de les séparer. C’est à ce moment-là que le joueur de Soetrich a mordu ce dernier au s&xe. Bilan, une dizaine de points de suture et quatre jours d’Incapacité temporaire de travail (ITT).

« Comme ce dossier était assez original, la commission de discipline a demandé qu’un instructeur soit nommé pour bien faire la part des choses et qu’on ne se contente pas des témoignages, qu’on puisse disposer d’éléments complémentaires », a expliqué à l’AFP Emmanuel Saling, le directeur général du département de la Moselle.

« Vraisemblablement, les faits se sont produits après le match, sur le parking du stade. Il y a eu une altercation, une escalade et les choses ont empiré », a-t-il ajouté, précisant que les torts étaient « plus ou moins partagés ». Le joueur de Soetrich, responsable de l’acte, a été suspendu cinq ans. Son homologue de Terville, qui a été blessé, écope, lui, de six mois de suspension.

« C’est assez rare d’avoir des sanctions de plusieurs années, il y en a moins d’une dizaine par an », a repris Emmanuel Saling. « C’est sûr que ce dossier était un peu croustillant, mais quand on imagine la sortie du match, il devait y avoir une méchante tension, donc les sourires dans la commission de discipline sont vite retombés, sont plutôt devenus des rictus… ».

La Commission de discipline a aussi condamné le SC Terville en lui retirant deux points pour pénalité et en le condamnant à payer 200 euros d’amende pour n’avoir pas répondu à ses obligations de sécurité et pour l’absence de réaction de ses dirigeants, lorsque la bagarre a éclaté. La rencontre s’était soldée par un nul (1-1).