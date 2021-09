France: un élève de 7 ans reconduit chez lui par la police pour un impayé de cantine

Dans la Gironde, département situé au Sud-Ouest de la France, un enfant de sept ans a été raccompagné chez lui par la police, jeudi 9 septembre, à la pause déjeuner, car sa mère n’avait pas payé la facture de la cantine.

C’est une histoire qui secoue le petit village de Saint-Médard-de-Guizières, à 542 km de Paris dans le Sud-Ouest de la France ‘département de la Gironde). Jeudi dernier, un enfant de 7 ans a été ramené chez lui par un policier municipal le midi en raison de factures de cantine impayées. Selon la mairie, la mère de famille doit près de 800 euros à la municipalité, ce qui représente entre 350 et 400 repas depuis 2019.

Si cette dernière ne semble pas contester cela, elle dénonce la forme de cette intervention. Elle affirme qu’elle avait prévu de régulariser sa situation dans le courant du mois et avance des problèmes d’organisation pour récupérer son enfant le midi.

« Ce ne sont pas ses histoires, lui n’est pas au courant, il n’est pas prévenu le matin. Il va à la cantine comme depuis la rentrée, tous les jours. Et puis changement de programme, le policier le raccompagne chez lui » déplore Chirley Raymond, mère de l’enfant, au micro de BFMTV. « Peu importe la raison, il a sept ans et demi, on ne peut pas l’afficher comme ça devant toute l’école, tous les parents. Ça ne se passe pas comme ça quand n’importe quelle personne a des problèmes de loyer ou de cantine ou autre, on ne s’en prend pas à leurs enfants. Ce n’est pas normal, pas du tout. »

De son côté, la mairie explique qu’elle a pris cette décision en dernier recours après avoir déjà reçu la mère de famille et lui avoir envoyé encore un courrier récemment pour payer sa dette. La commune compte 16.000 euros de factures impayées entre la cantine et le périscolaire.