France – Surf: quadri-amputé, Nino défie les vagues de l’Atlantique

Un gamin de 12 ans, du nom de Nino, a été amputé des quatre membres. En dépit de la perte de ses pieds et mains, le petit garçon défie les vagues de l’Atlantique, sous l’œil vigilant de la championne française de la discipline, Pauline Ado, qui a pris l’enfant sous son aile.

C’est une septicémie qui a rendu Nino, 12 ans, polyhandicapé. Amputé des quatre membres, le jeune garçon a décidé de vivre son rêve, malgré la différence, encadré par la championne française de surf, Pauline Ado. Déjà bon nageur depuis l’âge de 7 ans, Nino n’avait plus qu’une envie: glisser sur les vagues avec une planche de surf. C’est à Anglet (Biarritz), un spot sur l’Atlantique que la surfeuse du coin et l’association basque Handi Surf ont emmené Nino pour sa grande première.

« …parce qu’elle savait que je savais nager »

Cette histoire émouvante et pleine d’espoir, ce sont nos confrères de France 3 qui l’ont immortalisée. On y voit Nino tenir fièrement la planche de Pauline Ado sur la plage de la Madrague, avant de s’élancer dans l’Atlantique aux côtés de la surfeuse. Nino raconte, au micro de la chaîne française, les quelques conseils que cette dernière lui a prodigués. «Elle m’a dit d’être bien au milieu, pour bien me tenir sur la planche. Sinon, elle ne m’a pas donné beaucoup de conseils, parce qu’elle savait que je savais nager», a déclaré Nino.

« Faire des vagues longues, tourner droite, gauche »

Marraine de Handi Surf, Pauline Ado ne tarit pas d’éloges son élève. «Il a pris de super vagues, les conditions étaient parfaites, de quoi vraiment se faire des bonnes petites sensations sans se faire peur. On l’a vu au fur et à mesure de la session prendre confiance, faire des vagues longues, tourner droite, gauche.», dit-elle. Quant au fondateur de Handi Surf Jean-Marc Saint-Geours, il est certain que Nino a un avenir prometteur et le voit déjà aux Jeux paralympiques de 2028. Affaire à suivre…