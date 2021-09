France – Réforme des retraites: ce que prévoit Emmanuel Macron d’ici la fin de son mandat

Il se susurre que le Président de la République française, Emmanuel Macron, dans les prochaines semaines, pourrait mettre sur la table, une partie de la réforme des retraites, pour la parachever avant la fin du quinquennat.

Depuis plusieurs mois, l’éventualité d’un retour du dossier brûlant de la réforme des retraites, avant la fin du mandat d’Emmanuel Macron, crée la polémique. Selon des sources bien introduites, le Chef de l’Etat français compte bien remettre le dossier sur la table. Le sujet sera certainement à l’ordre du jour, ce mercredi, lors de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres.

La réforme pourrait bel et bien passer, du moins en partie, avant 2022. Le texte serait une mouture édulcorée de la version de 2019-2020. Il comporterait simplement la suppression des régimes spéciaux et la mise en place d’une pension minimum de 1000 euros. Le recul de l’âge à la retraite et le passage à un système à points interviendraient alors dans un second temps, durant un éventuel nouveau mandat.

Pourtant, lors de son allocution du 12 juillet dernier, Emmanuel Macron assurait devant 22 millions de Français que « je ne lancerai pas cette réforme tant que l’épidémie ne sera pas sous contrôle et la reprise bien assurée », selon des médias locaux.

Un décret pour damer le pion à l’Assemblée nationale ?

Interrogé, lundi, sur le sujet, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a temporisé en ces termes : « Par principe, on n’a jamais donné de calendrier ni rien exclu, la priorité, c’est la reprise économique ». Du côté de l’Elysée, on assure que « rien n’est décidé » .

La question qui taraude les esprits, c’est de savoir comment le numéro 1 français prévoit faire passer ce dossier qui fâche, à quelques mois seulement de la fin de son mandat. Dans l’intention de passer outre les débats à l’Assemblée nationale, un décret est pensé par l’Elysée. Certaines voix, au sein même de l’appareil de l’Etat, estiment cependant que faire passer un « sujet aussi sensible par décret », serait « absurde ».

L’autre alternative à ne pas exclure, c’est d’insérer la réforme au projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2022 et la faire voter lors du passage du texte au Parlement, cet automne. L’hypothèse fait sursauter plusieurs élus du peuple de la mouvance présidentielle, qui ne voient pas comment le Parlement aurait le temps d’examiner une telle réforme.