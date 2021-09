France – Plan « Marseille en grand »: 1,5 milliard d’euros, promet Emmanuel Macron

Arrivé à Marseille, depuis le mercredi 2 février dernier, le Président de la République française, Emmanuel Macron, a fini, hier, vendredi 3 août, son périple de trois jours dans la cité phocéenne. Le numéro 1 de l’Hexagone a dévoilé sa fameuse initiative, baptisée le plan « Marseille en grand », et qui s’articule autour de trois axes, à savoir : « sécuritaire », « social » et « sanitaire ».

Education, transport, santé… Le chef de l’Etat parle d’une enveloppe financière de 1,5 milliard d’euros de financements nouveaux, pour sortir la ville méditerranéenne du gouffre dans lequel elle végète, depuis tant d’années.

Quelque 250 personnes au total, au nombre desquelles, sept ministres, une pléthore d’élus locaux, de chefs d’entreprise, d’acteurs du monde sportif et culturel, des jeunes, amassés dans le cadre idyllique du parc du Pharo, autour d’une estrade sur laquelle trône Emmanuel Macron, avec une vue panoramique sur le port de Marseille en toile de fond. Un décor de carte postale, en somme.

Jeudi 2 septembre, en fin de journée, l’Elysée n’avait ménagé aucun effort pour illustrer la présentation, par le Chef de l’Etat, de son plan de soutien, annoncé comme « historique », en faveur de la cité phocéenne. Comme s’il s’agissait, avec l’annonce de ce projet, baptisé « Marseille en grand », d’effectuer une vraie démonstration de force, afin de clôturer les deux premiers jours de son déplacement dans la deuxième ville de France, avant une dernière séquence, vendredi, consacrée à l’écologie.

Secteur de l’éducation

.Le président de la République a notamment annoncé vouloir expérimenter à Marseille, dans 50 écoles « laboratoires », et ce, dès la rentrée 2022, la liberté du choix des enseignants par les directeurs. Dans ces écoles, a-t-il ajouté, il faudra « pouvoir d’abord choisir les enseignants, pour être sûr qu’ils sont pleinement motivés, qu’ils adhèrent au projet », a-t-il insisté, en reconnaissant dire « plein de gros mots pour beaucoup de gens », selon des propos rapportés par Le Point.

Domaine de la santé

L’hôpital de la Timone et l’hôpital Nord bénéficieront de 169 millions d’euros d’investissement dédiés à leur rénovation. Un peu plus tôt dans son discours, Emmanuel Macron a annoncé l’investissement de 169 millions d’euros pour la rénovation de l’hôpital de la Timone et de l’hôpital Nord. Cinquante millions d’euros seront également consacrés au pôle mère-enfant et à la Maison des femmes dans un quartier en difficulté.

Volet sécuritaire

Sur la sécurité, Emmanuel Macron a annoncé une accélération de l’arrivée à Marseille des 300 policiers de plus déjà promis par le ministère de l’Intérieur, qui seront tous là en 2022 et non plus 2023, et le financement de 500 caméras de vidéosurveillance.