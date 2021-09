Sandrine Rousseau – Mort de Jean-Paul Belmondo: en termes d’hommage, elle commet une grosse bévue

Candidate à la primaire d’Europe écologie les verts (EELV), pour le compte de la prochaine présidentielle française, une déclaration de Sandrine Rousseau fait le chou gras des médias classiques et des réseaux sociaux.

Parmi les nombreux hommages à Jean-Paul Belmondo, mort, lundi, à 88 ans, ces quelques mots ont été particulièrement remarqués en France. Ce bout de phrases émane de Sandrine Rousseau, candidate à la primaire d’Europe écologie les verts (EELV), dans le cadre de la prochaine élection présidentielle. L’écologiste a réussi à écorcher le prénom de l’acteur défunt et a posté sur Twitter, le message suivant : «Merci Jean-Pierre Belmondo d’avoir porté haut, le cinéma français»…

La future présidentiable poursuit, non pas dans le même registre, mais sans pour autant se rattraper: «Une dernière cascade, en espérant qu’elle n’ait pas été difficile». Des internautes ont jugé cette phrase maladroite voire carrément irrespectueuse.

Sandrine Rousseau a d’abord corrigé son tweet et son «Jean-Pierre Belmondo», puis a décidé de le supprimer. Mais ce tour de passe-passe n’était pas passé inaperçu et les internautes s’en sont donnés à cœur joie, en se posant la question de savoir si une mouche mystérieuse l’avait piquée.

Adieu Jean-Michel Depardieu…

Ces derniers temps, Sandrine Rousseau a eu tendance à accumuler les bévues. Conséquence, l’ancien chroniqueur de «On n’est pas couché», Éric Naulleau, s’est de son côté demandé si elle le fait exprès.

«Appeler Bébel Jean-Pierre et assimiler sa disparition à une dernière cascade… c’est la chute de trop!», a tranché l’un d’eux, dans les colonnes de lematin.ch. «Sandrine Rousseau rend ce soir un vibrant hommage à Jean-Michel Depardieu», a ironisé un second. D’autres ont recyclé des répliques cultes de l’acteur disparu. «La différence entre un con et un voleur? Un voleur, de temps en temps, ça se repose». Ou: «Si la connerie n’est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille».