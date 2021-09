Autriche: il momifie le cadavre de sa mère pour continuer à toucher ses allocations

Un sexagénaire, qui voulait continuer à toucher les indemnités de sa mère, alors qu’elle décédée, a conservé son corps dans sa cave, à Innsbruck, capitale du Tyrol, en Autriche.

A Innsbruck, capitale du Tyrol, en Autriche, à 476 km de Vienne, la police a mis à jour à une supercherie macabre. Le corps d’une octogénaire, décédée depuis plus d’un an et momifiée dans la cave par son fils, qui voulait continuer de percevoir ses prestations sociales, a été découvert près de la ville d’Innsbruck (Autriche), samedi 4 septembre. « Les investigations ont révélé que cette femme âgée de 89 ans était décédée en juin 2020 et que l’homme de 66 ans avait conservé son corps afin de continuer à toucher des allocations », ont expliqué les forces de l’ordre autrichiennes.

Congelée et recouverte de litière

Le suspect, qui résidait avec elle près d’Innsbruck, a avoué au cours de sa garde à vue avoir congelé la défunte pour s’assurer de l’absence d’odeur, avant d’absorber les fluides corporels avec des bandages. «Puis il a recouvert sa mère de litière pour chat et finalement, le cadavre a été momifié», a expliqué à la chaîne publique ORF, Helmut Gufler, en charge de la cellule policière dédiée à la fraude aux prestations sociales.

À son frère qui venait aux nouvelles, il expliquait que sa mère, atteinte de démence et par ailleurs peu entourée, avait été hospitalisée. L’argent étant touché par mandat postal mensuel, un nouveau facteur avait récemment demandé à voir la bénéficiaire et a effectué un signalement, lorsque son fils a refusé. Le corps a été découvert samedi dernier. Le suspect est accusé de délit de fraude aux prestations sociales et de recel de cadavre.