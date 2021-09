France : Emmanuel Macron réagit à la mort de l’acteur Jean-Paul Belmondo

L’acteur, monument du cinéma français, Jean-Paul Belmondo est décédé ce lundi 6 septembre 2021 à 88 ans. Dans un message sur Twitter, le président Emmanuel Macron a réagi à la disparition du monstre sacré du cinéma.

L’inoubliable « Bebel » qui a joué dans « À bout de souffle » est l’un des derniers monstres sacrés du cinéma français. A l’annonce de sa mort ce lundi, Emmanuel Macron a salué la mémoire du Magnifique et L’Homme de Rio. « Il restera à jamais Le Magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous », a réagi Macron.

“Il était très fatigué depuis quelque temps. Il s’est éteint tranquillement”, a annoncé Me Michel Godest l’avocat de Belmondo. L’acteur a tourné dans 80 films et laisse derrière lui des rôles inoubliables : jeune premier dans À bout de souffle ou encore pendu à un hélicoptère au-dessus de Venise dans Le Guignolo.

Il s’est retiré définitivement du cinéma en 2011 avant d’annoncer son retour en 2015 dans un entretien accordé au Parisien qu’il aimerait rejouer. “J’ai envie de tourner. En fait, la passion ne m’a jamais quitté, mais j’ai aussi envie que les choses soient bien faites. J’ai confiance en l’avenir”, avait-il évoqué à Corse-Matin.