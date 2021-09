France: Angélique Kidjo et Elton John sur scène pour la planète et la lutte contre la pauvreté

Vingt-quatre heures de diffusion. Six continents. Une planète. Voilà ce que l’on peut lire sur le site de Global Citizen Live. Et Angélique Kidjo sera aux côtés d’autres célébrités pour participer à la version parisienne de ce concert organisé le 25 septembre au profit de la planète et de la lutte contre la pauvreté.

Angélique Kidjo sera l’invitée spéciale de la programmation parisienne du concert événement pour la planète prévu le 25 septembre par l’ONG Global Citizen. L’éclectique chanteuse béninoise couronnée de quatre Grammy Awards complète une affiche déjà riche sur le Champ de Mars, à Paris, avec Ed Sheeran, DJ Snake, Black Eyed Peas, Christine and the Queens, Doja Cat, H.E.R. et Elton John.

Par le biais du « Global Citizen Live » (GCL), les artistes appelleront « les gouvernements, les grandes entreprises et les philanthropes à travailler ensemble pour défendre la planète et vaincre la pauvreté, en se concentrant sur les menaces les plus urgentes« , indiquent les organisateurs. Sont ainsi ciblés « le changement climatique, l’équité en matière de vaccins et la famine« . Pour gagner des billets pour les festivals de Paris et de New York, les fans peuvent « soutenir la campagne et agir sur GlobalCitizenLive.org« .

Ces concerts événements seront diffusés pendant 24 heures sur tous les continents le 25 septembre (sur TF1/TMC, ABC, ABC News Live, BBC, FX, iHeartRadio, Hulu, YouTube, TIME, Twitter, entre autres).

Quid de Global Citizen Live ?

Global Citizen est un mouvement qui vise à mettre fin à l’extrême pauvreté dans le monde d’ici 2030. Le concert du 25 septembre, qui s’inscrit dans le cadre d’une campagne, aura lieu en même temps que l’Assemblée générale des Nations unies et quelques mois avant les réunions du G20 et la COP26.

Planter et préserver un milliard d’arbres, faire don d’un milliard de vaccins pour les pays les plus pauvres, fournir des repas pour les 41 millions de personnes au bord de la famine… Voici quelques exemples de revendications portées par la campagne Global Citizen Live, qui exhorte les dirigeants mondiaux, les grandes entreprises et les fondations à défendre la planète et à vaincre la pauvreté dans le monde.