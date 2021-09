Bénin: plus de 70.000 personnes déguerpies par l’eau dans le département du Mono

Les lâchées d’eaux intervenues en début du mois de Septembre au niveau du barrage hydroélectrique de Nagbéto a plongé sous l’eau plusieurs localités du département du Mono.

La montée de l’eau suite au débordement du fleuve Mono a délogé plusieurs populations du département du Mono notamment des Communes de Grand-Popo, Athiémé, Lokossa et Houéyogbé.

Selon les dernières statistiques, plus de 70.000 personnes ont été délogées par l’eau dans ces Communes. La Commune la plus touchée est celle d’Athiémé où la population affectée est estimée à 49 003 avec 20 326 sous l’eau pour les 54 villages touchés sur les 61 que compte la commune.

Selon Arnaud S. Agon, point focal de la plateforme départementale de réduction des risques de catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques (PDRRC-ACC), après la Commune d’Athiémé, il y a Grand-Popo qui est aussi touchée.

En dehors de ces Communes, Lokossa et Houéyogbé, ont aussi subi des désagréments du fait de la montée des eaux.

Pour le point focal, les cinq (05) arrondissements de la commune d’Athiémé, sont touchés avec 54 villages sur les 61 que compte la commune et 22 localités qui sont entièrement sous l’eau, a rapporté l’ABP.

Parmi les personnes affectées par l’eau à Athiémé, il y a 5 236 femmes enceintes, 15 478 enfants de moins de 05 ans, 741 personnes handicapées, 11 970 personnes de troisième âge et le décès d’un élève de 13 ans.

Des infrastructures sociocommunautaires inondées

Les habitations ne sont pas les seuls lieux où l’eau a établi son lit dans ces localités.

Même les infrastructures socio-communautaires sont inondées et inaccessibles dans la commune.

A la date du13 septembre, on dénombre 122 points d’eaux, 04 écoles maternelles, 12 écoles primaires publiques, 03 collèges d’enseignement général, 14 pistes d’accès et le Centre de Promotion Social qui sont inondés et inaccessibles.

Par ailleurs, 31 habitats se sont écroulés et 289 partiellement endommagés, rapporte la même source.

A Grand-Popo, quatre arrondissements sont touchés avec 23 localités sur les 60 que compte la commune.

Quatre centres de santé d’arrondissement, sept (07) points d’eau, 09 écoles primaires publiques, deux collèges d’enseignement général, 28,35 kilomètres d’infrastructures de transport et 196 hectares de cultures sont détruites dans cette Commune.