Real Sociedad reçoit Monaco le jeudi 30 septembre 2021 à 18:45 dans le cadre de la Phase de poules – Groupe B – journée 2 de UEFA Europa League 2021/2022.

Bon début de saison de la Real Sociedad comme la saison passée, deuxième de Liga après 7 journées. Monaco va mieux et enchaîne les bons résultats après des débuts très mitigés et avait bien lancé sa phase de poule avec une courte victoire contre le Sturm Graz. On voit un match ouvert et on part sur les deux équipes qui marquent.