Etats-Unis: un Sénégalais interpellé pour pédophilie et agression sexuelle

Un célèbre lutteur sénégalais a été inculpé aux Etats-Unis pour pédophilie au premier degré et agression sexuelle, a-t-on appris auprès de Senenews.

Très célèbre au Sénégal pour ses nombreuses victoires sur le tatamis, M. Ndoye plus connu sous le nom de J****r est dans de sale drap. Le lutteur âgé de 40 ans est inculpé aux Etats-Unis pour pédophilie et agression sexuelle. Selon un communiqué dont le média Senenews a eu vent via le site Patch, le Procureur général Peter F. Neronha, dans une note publiée le 30 juin dernier, a indiqué que le lutteur sénégalais, résidant à Woonsocket, dans le Rhode Island, aux Etats-Unis, a été accusé de pédophilie au premier degré et d’agression sexuelle.

« M. Ndoye a été inculpé par le Grand Jury du comté de Providence pour des chefs d’accusation dont accusation de pédophilie au premier degré, trois chefs d’accusation d’agression sexuelle au premier degré, un chef d’accusation d’agression avec l’intention de commettre un acte de pédophilie au premier degré, et cinq chefs d’accusation d’agression avec l’intention de commettre une pédophilie au second degré », a énuméré le Procureur général Nerhona.

D’après le communiqué, les faits présumés ont été commis entre le 11 septembre 2014 et le 25 mai 2021.«L’enquête a été menée par la police de Woonsocket. M. Ndoye a été mis en accusation le 28 juin dernier, devant la Cour supérieure du comté de Providence », a-t-il fait remarquer.

C’est le deuxième lutteur sénégalais à être incarcéré aux Etats-Unis pour des faits de pédophilie depuis le début de l’année. Il y a quelques semaines, le lutteur C. Faye âgé de 63 ans, a été arrêté pour pédophilie sur une mineure de 9 ans.