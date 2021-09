États-Unis: poursuivi par la police, il coupe son pénis et le jette par la fenêtre de sa voiture

Un Américain de 39 ans a jeté son pénis par la fenêtre de sa voiture lors d’une course poursuite avec la police, le mercredi 25 août dans le Tennessee (États-Unis). Selon Tyson Gilbert, des voix émanant de la radio lui ont dit de s’automutiler pour sauver le monde, a rapporté Newsweek.

C’est un fait insolite et terriblement douloureux. Poursuivi par la police dans le Tennessee, État enclavé dans le sud des États-Unis, un homme de 39 ans s’est sectionné le pénis avant de s’en débarrasser par la fenêtre de sa voiture.

Gilbert, de Cookeville (Tennessee), a entraîné les policiers dans une course-poursuite à travers deux comtés de l’État mercredi matin, selon le Daily Mail. Le policier Bobby Johnson a été le premier à apercevoir Gilbert conduisant nu et couvert de sang après s’être coupé le pénis. Gilbert s’est enfui lorsqu’il a été approché par Johnson.

« Lorsque je me suis arrêté derrière lui et que j’ai allumé mes feux, il a pris la fuite et a refusé de s’arrêter », a déclaré Johnson. « Il a tourné sur Old Liberty Road et s’est arrêté. Il a ouvert sa porte. Il était nu et couvert de sang ». A l’arrêt, l’homme a ouvert la portière de sa voiture. Tyson a alors refermé la portière avant de démarrer et de fuir une nouvelle fois.

Les policiers sont parvenus à immobiliser le véhicule de Tyson Gilbert à l’aide de clous. Il a été transporté à l’hôpital après son interpellation. D’après le Dailymail, il a été inculpé en 2020 pour tentative de vol de voiture et refus d’obtempérer à l’aéroport de Nashville. Concernant les événements du mercredi 25 août, l’enquête est toujours en cours selon le média britannique.

Selon la police, Gilbert entendait des voix à la radio de sa Honda Accord qui lui disaient de se faire du mal pour « sauver le monde ». Les médecins ignorent s’ils pourront sauver son pénis.