Etats-Unis: New York sous les eaux, des inondations sans précédent (Vidéo)

Des trombes d’eau se sont abattues sur New York dans la nuit de mercredi à jeudi au passage des restes de l’ouragan Ida, qui a fait sept morts dans le sud des Etats-Unis et provoqué tornades et inondations historiques dans le nord-est du pays.

D’impressionnantes tornades ont frappé en Pennsylvanie, dans le New Jersey et dans le Maryland, où un jeune homme de 19 ans est décédé et une autre personne est portée disparue après l’inondation d’un immeuble, portant le bilan d’Ida à sept morts. Et pour « la première fois » à New York, l’état « d’urgence inondations » a été décrété par le service météorologique national (National Weather Service) pour la mégapole et ses immenses banlieues, selon un tweet de cette organisation gouvernementale.

28th St & 7 Ave subway station (Chelsea, Manhattan) pic.twitter.com/2q4UQRIhm0 — Christiaan Triebert (@trbrtc) September 2, 2021

« Evénement historique »

Bill de Blasio, le maire sortant de la capitale économique et culturelle américaine, déjà meurtrie par la pandémie de Covid-19, a parlé dans un tweet d’un « événement météorologique historique » en décrétant « l’état d’urgence » dans sa ville. Ce qui devrait entraîner notamment la fermeture des écoles et des transports publics. Des trombes d’eau sont tombées à partir de 21h30 à New York, où le NWS a tweeté plusieurs vidéos de rues inondées, dans les arrondissements de Brooklyn et du Queens, rendant la circulation automobile impossible.

This is perfect example of what you should not do! Notice the white car towards the end that is floating. This water is too deep to drive through. Turn Around Don't Drown!! https://t.co/qR8ufBr7kW — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) September 2, 2021

« Ne conduisez pas sur des routes inondées. On ne sait rien de la profondeur et c’est trop dangereux. Faites demi-tour et ne vous noyez pas ! », a exhorté le service météo. Dans le New Jersey, frappé par des pluies torrentielles, l’état d’urgence a aussi été déclaré.