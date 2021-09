Etats-Unis: l’université Howard renommée en l’honneur de Chadwick Boseman (Black Panther)

L’Université Howard située à Washington aux Etats-Unis a officiellement rebaptisé son Collège des Beaux-Arts en l’honneur du défunt ancien élève et acteur de l’université, Chadwick Boseman.

Le premier look du Chadwick A. Boseman College of Fine Arts a été révélé sur Instagram trois mois après l’annonce de l’Université Howard. L’établissement américain, surnommé la « Harvard noire » avait annoncé en mai 2021 qu’il rebaptiserait son collège des beaux-arts en l’honneur de l’acteur nominé aux Oscars, et diplômé de l’université en 2000. Boseman a passé un temps considérable à plaider pour le rétablissement du collège, à la fois pendant ses études et après avoir obtenu son diplôme.

« Installation du Collège des beaux-arts Chadwick A. Boseman . Hier, les lettres ont été installées au-dessus du désormais officiel Chadwick A. Boseman College of Fine Arts. Une icône à part entière qui a laissé un héritage incommensurable à la prochaine génération. Merci M. Boseman », a écrit l’université sur son site officiel.

Réagissant à cela, l’épouse du défunt acteur, Simone Ledward Boseman a déclaré: «Je suis extrêmement heureux que l’Université Howard ait choisi d’honorer mon mari de cette manière et ravie que Mme Rashad ait accepté le rôle de doyenne ».

« Chad était un bison très fier – Howard et Mme Rashad ont tous deux joué un rôle essentiel dans son parcours en tant qu’artiste. Le rétablissement du Collège des beaux-arts boucle la boucle de cette partie de son histoire et garantit que son héritage continuera d’inspirer les jeunes conteurs pour les années à venir », a-t-elle ajouté.

Boseman est décédé le 28 août 2020, à l’âge de 43 ans. La star de Black Panther est décédée à son domicile entouré de sa famille après des années de lutte contre le cancer du côlon.