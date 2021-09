Etats-Unis – Faux et usage de faux: elle écrit « Maderna » sur son « certificat de vaccination »

Pour avoir falsifié son attestation de vaccin, une jeune femme a été appréhendée. La faute d’orthographe, dont elle a fait montre, a mis la puce à l’oreille des agents.

Une fois qu’on arrive à Hawaï, il faut présenter une preuve de vaccination ou de test négatif pour passer à côté d’une quarantaine de 10 jours. C’est certainement pour cette raison qu’une une jeune femme de 24 ans, venant de l’Illinois, a décidé de passer par la « petite porte ». La mise en cause a, certes, présenté sa carte de vaccination à l’aéroport de Honolulu, le 23 août dernier, mais l’agent de faction a eu comme un mauvais pressentiment. Il faut dire qu’en regardant de plus près, on pouvait apercevoir sur le document qu’elle s’était fait injecter le vaccin «Maderna» et non le Moderna.

L’agent lui a alors posé la question de savoir dans quel hôtel elle allait séjourner, et la jeune femme a donné le nom du Holiday Inn Express à Waikiki. Elle a alors pu quitter l’aéroport et, lorsque l’agent a appelé l’hôtel, pour de plus ample renseignement, histoire de confirmer ou d’infirmer les dires de la jeune femme, il a été surpris d’apprendre qu’aucune réservation n’avait été faite à ce nom. La carte de vaccination mentionnait que les injections avaient été administrées dans le Delaware par le Caporal Wolf et le Sergent-chef Montey. Après vérification auprès des autorités sanitaires de l’État, il s’est avéré qu’aucun vaccin n’avait été injecté à une personne de ce nom, explique le site Wane.com.

2.000 dollars de caution

La jeune femme n’était pas non plus enregistrée sur le vol de retour qu’elle avait indiqué. Mais comme elle avait mentionné une autre compagnie que celle par laquelle elle était arrivée, les policiers ont supposé qu’elle repartirait avec celle qui l’avait amenée, les billets aller-retour étant moins chers. Et cela n’a pas manqué. Le 28 août, elle a été repérée au comptoir de ladite compagnie, notamment, grâce à son tatouage que la police avait découvert sur son profil Facebook.

Elle a été arrêtée pour suspicion de falsification de documents de vaccination. Incapable de verser une caution, la fraudeuse a été emmenée pour un dépistage du coronavirus avant d’être transférée au département de police d’Honolulu. Sa caution a été fixée à 2000 $.