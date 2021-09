États-Unis: des nigérians, spécialisés dans les « arnaques à l’amour », arrêtés par le FBI

Ils sont 11 Nigérians à être inculpés par les autorités américaines pour avoir escroqué des femmes Américaines âgées, dont beaucoup étaient veuves ou divorcées, dans des arnaques à la romance. S’ils sont reconnus coupables, ces nigérians risquent jusqu’à 30 ans de prison fédérale pour fraude électronique et blanchiment d’argent.

Un grand jury fédéral américain a inculpé 11 Nigérians pour avoir escroqué des victimes âgées dans le cadre d’escroqueries romantiques. Selon le document judiciaire, les accusés se sont attaqués à des victimes âgées, dont beaucoup étaient veuves ou divorcées.

Les 11 personnes ont été arrêtées lors d’une vaste opération menée mercredi matin. Ils font partie des 35 personnes arrêtées pour fraude par le Federal Bureau of Investigation (FBI) qui auraient réalisé des escroqueries d’une valeur de 17 millions de dollars. « La majorité des prévenus inculpés dans le cadre de cette enquête ont des liens avec un syndicat transnational du crime organisé originaire du Nigeria, ont révélé vendredi les forces de l’ordre », a déclaré le ministère américain de la Justice dans un communiqué.

Leur modus operandi

Une fois qu’ils s’étaient mis dans les bonnes grâces de leurs victimes, ils leur auraient concocté des histoires larmoyantes sur les raisons pour lesquelles ils avaient besoin d’argent (impôts pour débloquer un héritage, voyages à l’étranger indispensables, dettes écrasantes, etc.), puis siphonnaient l’argent des comptes des victimes, par dizaines de milliers de dollars à la fois. « Ces crimes sont particulièrement abjects car ils s’appuient non seulement sur le manque de connaissances des victimes en matière d’Internet, mais aussi sur leur isolement, leur solitude et parfois leur chagrin. Lorsque les victimes ouvrent leur cœur, les auteurs ouvrent leur porte-monnaie », a déclaré Prerak Shah, procureur américain par intérim, lors d’une conférence de presse annonçant les accusations. « La seule erreur de ces victimes est d’être généreuses envers les mauvaises personnes ».

S’ils sont reconnus coupables, les accusés risquent jusqu’à 20 ans de prison fédérale pour les chefs d’accusation de conspiration de fraude électronique et jusqu’à 10 ans de prison fédérale pour les chefs d’accusation de conspiration de blanchiment d’argent. Le FBI estime que plus de 20 000 Américains ont perdu plus de 600 millions de dollars dans des escroqueries à la romance, rien qu’en 2020.

« L’arnaque à l’amour », une escroquerie qui se répand sur Internet

De nos jours, le coup de foudre ou du moins, l’attraction pour l’autre se déroulent derrière un écran de smartphone ou d’ordinateur. De longs mois d’errance sentimentale sous le signe du Covid-19… plusieurs personnes se sont logiquement ruées sur les applications ou sites de rencontre pour tenter une romance virtuelle.

Dans le détail, le procédé est toujours le même. Une fois qu’un lien amoureux à distance est établi avec l’internaute, il lui est demandé de transférer une somme d’argent. Ce dernier s’exécute alors en pensant venir en aide à une personne qui lui tient à cœur.

Depuis plusieurs années et l’explosion du numérique dans notre société, des « brouteurs » (arnaqueurs opérant sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux) font rage. Aux États-Unis, une étude publiée en 2021 par la Federal Trade Commission (FTC) a révélé qu’en 2020, les victimes de ces pratiques ont été délestées de 304 millions de dollars, soit 250 millions d’euros. Une augmentation de 50 % par rapport à l’année précédente.