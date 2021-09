Etats-Unis: des gouverneurs pro-Trump déjà en compétition pour le compte du scrutin présidentiel de 2024

Kristi Noem (Dakota du Sud), Greg Abbott (Texas) et Ron DeSantis (Floride), puisque c’est de ces trois gouverneurs républicains qu’il s’agit, se positionnent déjà sur les starting-blocks pour le compte de l’élection présidentielle de 2024. L’objectif de cette démarche d’anticipation, c’est de travailler à être dans les bonnes grâces de l’ex-président.

Lutte contre l’avortement, levées de restrictions sur les armes à feu ou combat farouche contre les mesures anti-Covid: trois gouverneurs républicains rivalisent de décisions conservatrices avec, déjà, un œil sur la prochaine présidentielle américaine, comme engagés dans une course au plus trumpiste des trumpistes.

Faire les yeux doux à l’électorat de Trump

Avec, en première ligne, trois gouverneurs qui jouent leur réélection dès 2022, les dirigeants de deux des plus gros États républicains, Greg Abbott, au Texas, et Ron DeSantis, en Floride, ainsi que la gouverneure du petit État conservateur du Dakota du Sud, célèbre pour son mont Rushmore – le lieu où les têtes de quatre présidents américains ont été sculptées dans la roche – Kristi Noem.

«La question n’est pas tant qui sera le prochain Trump, mais qui est en meilleure position pour attirer les électeurs de Trump», souligne le stratège républicain, John Feehery. «Qui peut le mieux se faire entendre des électeurs ouvriers qui se sentent méprisés par l’establishment politique? Qui peut remporter la primaire des téléspectateurs de Fox, la chaîne prisée des conservateurs?»

Une véritable guerre des clans déjà au menu

Au Texas, Greg Abbott, 63 ans, a signé une loi ultra-controversée, entrée en vigueur, mercredi, qui rend l’immense majorité des avortements illégaux. Ce même jour, 666 nouvelles lois ont commencé à être appliquées dans ce vaste État du sud, dont une qui permet aux Texans de porter leur arme à feu partout avec eux, sans autorisation spéciale.

«Ces trois gouverneurs ont cherché la bagarre avec la gauche à plusieurs reprises, et je pense que leurs militants apprécient.» Kyle Kondik, politologue à l’Université de Virginie.

En Floride, Ron DeSantis, 42 ans, a notamment limité les restrictions imposées sur le port d’armes et compliqué l’accès à l’avortement. Face à la pandémie de Covid-19, il a opté pour une relance rapide de l’économie, après les premiers mois de fermeture.

Occupant une place de choix dans les grands rassemblements conservateurs et dans les émissions phares, ces derniers mois, Kristi Noem, 49 ans, s’est aussi imposée en rivale potentielle. Cet été, dans l’Iowa – une étape traditionnelle des candidats qui veulent signaler leur intérêt pour la Maison-Blanche – elle a déclaré qu’elle détestait «réellement» l’Amérique sous la présidence du démocrate Joe Biden.

«Un type super»

Pour les élections parlementaires de mi-mandat, prévues en novembre 2022, Donald Trump a déjà déclaré son soutien à Greg Abbott, «un combattant», mais n’a pas encore décerné son précieux parrainage aux deux autres. Quant à la présidentielle encore lointaine de 2024, c’est Ron DeSantis – «un type super», selon l’ex-président – qui apparaît le mieux placé dans les sondages informels républicains, ne prenant pas en compte Donald Trump.

Selon John Feehery, le plus important, pour les candidats républicains, est de «rester dans les bonnes grâces de Trump et de ne pas se mettre à dos» ses électeurs. Mais tous les pronostics resteront purement théoriques si, comme il le prédit, le 45e président des États-Unis entre dans l’arène: «Je pense que Trump va se représenter et qu’il remportera la nomination.»