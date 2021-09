Etats-Unis: au moins 15 millions de doses de vaccins anti-covid jetées à la poubelle depuis mars

Selon le média américain NBC, au moins 15 millions de doses de vaccins anti-Covid ont été jetées à la poubelle aux États-Unis depuis le 1er mars 2021.

Alors que d’autres pays sont en pénurie de vaccin face à la pandémie de covid-19 qui continue de sévir dans le monde, les Etats-Unis ont déjà jeté au moins 15 millions de vaccins anti-covid à la poubelle depuis le 1er mars 2021. Selon NBC ce nombre de doses gâchées a été rapporté par les États américains ou les pharmacies qui administrent les vaccins aux Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique du pays.

D’après le média qui précise que 371 millions de doses ont été administrées aux Etats-Unis, le nombre de doses de vaccins anti-covid gâchés est sous-estimé, puisque plusieurs États ou agences fédérales manquent dans les données consultées.

Les raisons!

« Plusieurs raisons expliquent ces pertes. Une dose peut être jetée quand sa date de péremption est dépassée, ou encore en cas d’erreur de dilution, de problèmes de réfrigération ou encore lorsque les fioles sont fissurées… De plus, lorsqu’une fiole de vaccin contenant plusieurs doses est ouverte, les autres doses doivent être utilisées dans les quelques heures suivantes. Faute de preneur, elles finissent donc parfois à la poubelle », explique NBC.

« C’est un problème d’équité », a lancé à NBC Tim Doran, professeur de santé publique à l’Université de York. « Vous avez des pays très riches, ayant accès au vaccin, qui jettent purement et simplement des doses. ». Soulignons que les Etats-Unis ont annoncé avoir distribué plus d’une centaine de millions de doses de vaccins au pays pauvres et continuent de distribuer davantage.