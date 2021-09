« Eric Zemmour dans les bras de sa conseillère Sarah Knafo »: le polémiste furieux contre la Une de Paris Match

Paris Match a dévoilé mercredi des photos montrant Eric Zemmour se baignant aux bras de sa conseillère Sarah Knafo, qui n’est pas son épouse. Des photos choc du potentiel candidat à la présidentielle qui ont beaucoup agité les réseaux sociaux.

Il n’est pas un jour sans qu’Éric Zemmour ne fasse la Une des médias. Jeudi 23 septembre 2021, Paris Match sort son traditionnel magazine hebdomadaire avec en couverture Eric Zemmour et sa conseillère, Sarah Knafo. Proche du polémiste qui laisse toujours planer le doute quant à une éventuelle candidature à l’élection présidentielle de 2022, l’Enarque de 28 ans est considérée comme « celle qui murmure à l’oreille d’Eric Zemmour » selon le titre de presse qui, en Une, dit dévoiler une « enquête sur la jeune énarque qui dirige sa campagne. »

« Une atteinte à la vie privé »

Cette image diffusée où on peut voir le chroniqueur dans l’eau en train d’enlacer sa conseillère a suscité moult commentaires sur les réseaux sociaux. S’agit-il d’un idylle entre les deux ? C’est ce que suggère le magazine.

Le polémiste qui n’est toujours pas officiellement candidat à la présidentielle a immédiatement décidé de porter plainte et accuse le journal d’être « le caniche du pouvoir« . « Paris Match essaye de me nuire. Je ne me laisserai pas intimider », a-t-il publié.

Il faut croire que je commence à inquiéter suffisament pour que Paris-Match, le caniche du pouvoir, essaye de me nuire. Je ne me laisserai pas intimider. — Eric Zemmour (@ZemmourEric) September 22, 2021

Son avocat Olivier Pardo a aussi réagi sur Twitter ce mercredi 22 septembre : « Paris Match et Voici ont publié des articles et des images portant atteinte à la vie privée d’Eric Zemmour (…) Rien ne peut justifier ce type de publication, si ce n’est la volonté de nuire », rapporte son communiqué.

De son côté, Voici assure, dans son édition à paraître également jeudi, que les deux entretiennent une relation. Photos volées ? Mise en scène ? Il n’en demeure pas moins qu’Eric Zemmour n’a jamais été autant présent médiatiquement que depuis l’annonce du CSA de décompter son temps de parole sur CNews. Un nouveau test de popularité avant une déclaration de candidature ?