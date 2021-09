En visite au Bénin, Tony Elumelu reçu par Patrice Talon

Accompagné de Monsieur Gbenga Makinde, Directeur UBA Benin, Tony Elumelu, le président du groupe bancaire UBA était ce vendredi 3 Septembre 2021 au cabinet du président du Bénin, Patrice Talon.

Au cours de l’audience au palais de la Marina, les deux personnalités ont évoqué des sujets relatifs aux projets de développement au Bénin. Le groupe UBA a dans les échanges exprimé sa volonté d’accompagner les projets contenus dans le programme d’action du gouvernement.

Tony Elumelu, Président du Groupe UBA s’est dit heureux d’être reçu une fois encore par le Président de la république du Bénin, M. Patrice Talon qu’il considère comme un frère et un ami. « Nous envisageons d’étendre nos limites et explorer de nouveaux horizons dans le commerce et les affaires »; a confié le Boss du groupe UBA en partageant avec la presse le contenu de ses échanges avec le président de la République.

Des engagements qui constituent une bouffée d’oxygène pour le gouvernement en ces temps de rareté des ressources. Ainsi, les projets structurants en cours au Bénin seront soutenus par l’une des institutions bancaire qui qui imprime sa marque et s’impose sur le marché africain.

Pour sa part, le président de la République du Bénin, Patrice Talon n’a pas caché sa satisfaction sur les engagements pris par le groupe pour accompagner son régime dans la réalisation des projets contenus dans le PAG. Après les échanges avec le président de la République, Tony Elumelu s’est rendu dans les locaux de la fondation de la première dame; « Fondation Claudine Talon ».

Avec la présidente de la fondation et ses collaborateurs, Tony Elumulu, a tenu une séance de travail à l’issue de laquelle, le patron du groupe UBA a exprimé son émerveillement face à ce qui se fait en faveur des plus vulnérables du pays.