Emmanuel Macron: son plan d’urgence pour Marseille, bientôt dévoilé

De mercredi à vendredi, le Président de la République française, Emmanuel Macron, sera en visite à Marseille, la deuxième plus grande ville de France.

Le président de la République a assisté à la rentrée scolaire ce matin dans une école des quartiers nord. Éducation, sécurité, transports, rénovation urbaine, Emmanuel Macron annonce ce jeudi après-midi un plan d’investissement pour permettre à la deuxième ville de France de rattraper son retard.

La présentation du plan « Marseille en grand », ce jeudi, depuis le Palais de Pharo, est le moment le plus attendu de ce périple présidentiel. Il s’agit d’une initiative d’investissement massif dans le but de rénover et moderniser la cité phocéenne, une ville qui « cumule les handicaps », selon l’Elysée, rapportée par France 24, notamment, en termes d’insécurité dans les quartiers, de vétusté des écoles, d’inégalités d’accès aux soins, de logements insalubres ou d’offre de transports en commun. Plusieurs centaines de millions d’euros sont attendues. Le chef de l’Etat a déjà annoncé, ce mercredi, 150 millions d’euros pour un nouveau commissariat de police dans les quartiers nord.

À lire aussi : France – Macron annoncé à Marseille : le programme complet d’une visite inédite de trois jours

Faire d’une pierre, deux coups

Emmanuel Macron a profité de cette visite pour assister à la rentrée scolaire à l’école élémentaire Bouge dans le 13e arrondissement. Il lancera aussi le congrès mondial de la nature qui aura lieu à Marseille du 3 au 11 septembre.