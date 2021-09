Emmanuel Macron et Joe Biden s’engagent à renforcer la lutte contre le terrorisme au Sahel

Dans un entretien téléphonique, le président Français Emmanuel Macron et son homologue américain, Joe Biden, se sont engagés mercredi, à renforcer la lutte contre le terrorisme au Sahel.

La crise des sous-marins, était le principal point de discussions entre Emmanuel Macron et Joe Biden. Sur ce sujet, les deux chefs d’État ont décidé de lancer un processus de consultations approfondies, visant à mettre en place les conditions garantissant la confiance et à proposer des mesures concrètes pour atteindre des objectifs communs.

L’autre sujet abordé est la lutte contre le terrorisme au Sahel. Selon le communiqué de l’Elysée, les États-Unis s’engagent à renforcer leur appui aux opérations antiterroristes conduites par les États européens dans la région du Sahel, dans le cadre de leur lutte commune contre le terrorisme.

Joe Biden a aussi adopté un ton conciliant en jugeant que « l’engagement de la France et de l’Union européenne dans la région indopacifique revêt une importance stratégique » et qu’il était « nécessaire que la défense européenne soit plus forte et plus performante » pour contribuer à la sécurité transatlantique et compléter « le rôle de l’Otan », selon le communiqué.