Ejaculation précoce: causes et solutions

L’éjaculation précoce se manifeste quand le sperme sort trop vite durant un acte sexuel. la cause e ce mal est souvent d’ordre psychologique. Toutefois, il y a quelques cas d’exception. Pour parvenir à remédier à ce problème, c’est essentiel d’en connaître ses différentes origines et les traitements possibles.

Nombre de facteurs externes et internes peuvent causer une éjaculation précoce. Cela prend non seulement en compte le plan psychologique, mais aussi le plan biologique. Aussi surprenant que cela puisse être, le mal n’est pas lié à une hypersensibilité du gland, comme d’aucuns le soutiennent.

Causes psychologiques

Dans la majorité des cas, les troubles psychologiques sont les raisons du déclenchement d’une éjaculation précoce chez l’homme. L’anxiété et le stress sont les causes les plus fréquentes. Autrement dit, une personne qui traverse une période d’anxiété peut avoir du mal à contrôler son éjaculation.

Par ailleurs, le manque de confiance ou d’estime en soi peut être une cause d’orgasme prématuré. La fatigue liée à une charge professionnelle excessive peut également rendre difficile le contrôle de votre éjaculation. De même, si vous avez des rapports sexuels peu fréquents, vous pourriez avoir du mal à vous retenir.

Causes biologiques et génétiques

Bien que les troubles psychologiques soient les causes principales, il peut arriver qu’un dysfonctionnement dans votre organisme soit un facteur de déclenchement.

Une mauvaise circulation sanguine, par exemple, peut être à l’origine de votre problème d’éjaculation. En effet, l’érection du pénis s’explique par un approvisionnement sanguin dans ses vaisseaux. Suivant cette logique, un flux sanguin anormal peut entraîner une libération rapide et précoce du sperme durant vos rapports sexuels.

Sur le plan physiologique, un frein de pénis trop court représente un facteur de déclenchement d’une éjaculation prématurée. En effet, cette bande de la peau est reliée au prépuce, ce qui lui permet de recouvrir une bonne parte du gland. Lorsque le frein est court, le gland est surexposé au frottement, ce qui ne favorise pas la modulation de l’excitation sexuelle.

Alternatives curatives

Une éjaculation précoce, qui survient après un début de relation sexuelle avec une nouvelle partenaire, est complètement normale. Dans ce cas, le problème disparait naturellement avec le temps et la régularité des rapports sexuels. Cependant, si cela persiste, mieux vaut consulter un médecin.

Le simple fait de discuter avec un médecin peut vous permettre de réduire votre inquiétude et votre stress, ce qui représente un premier pas vers votre guérison. De plus, ce dernier en se référant à vos antécédents sexuels est en mesure d’identifier la cause et vous trouver une solution.

Traitements médicamenteux

Aujourd’hui, il existe plusieurs médicaments permettant de retrouver votre stabilité sexuelle. À titre d’exemple, vous avez les antidépresseurs disponibles à la pharmacie. Cependant, ces substances ne sont pas connues pour éradiquer la source de votre orgasme précoce ; elles ne font que le retarder.

Si l’évolution de la médecine a permis la mise au point de comprimés permettant de lutter contre les éjaculations précoces, cela peut s’avérer risqué. En effet, les médicaments peuvent avoir des effets indésirables. Pour cette raison, vous devez impérativement demander l’avis d’un professionnel avant d’en faire usage.

Sexothérapie

Selon le cas, il peut arriver que le médecin vous recommande d’avoir recours à un thérapeute, intervenant dans les relations sexuelles. Grâce à des séances guidées, il est en mesure de vous aider à progressivement avoir un meilleur contrôle de votre éjaculation. Cela permet de supprimer tous les troubles psychologiques pouvant être à la base de votre problème.

Avoir une bonne alimentation et un mode de vie épanouissant influence également votre vie sexuelle. Par conséquent, il est essentiel de bien vous nourrir et de pratiquer une activité sportive pour maintenir votre bien-être au meilleur niveau.