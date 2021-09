Eglise catholique: touché en plein cœur par la flèche de Cupidon, ce prêtre démissionne

Xavier Novell, un jeune évêque espagnol, a démissionné de ses fonctions, il y a quelques semaines, après être tombé amoureux d’une écrivaine de livres érotiques. Le Vatican a décidé d’accepter sa démission.

Loin des rites liturgiques de sa congrégation, le prélat Xavier Novel partage désormais sa vie avec une femme. Xavier Novell, qui a quitté ses fonctions d’évêque de Solsona (province de Lleida), fin août, officialise son union avec une femme.

Le prélat de 52 ans avait évoqué des raisons “strictement personnelles” lors de sa démission. Son motif s’appelle Sílvia Caballol, une psychologue de 38 ans, auteure de romans érotiques. Cette écrivaine, divorcée d’un homme musulman, a deux enfants et vit à Manresa, dans la province de Barcelone.

L’écrivaine est notamment derrière le livre « El infierno en la lujuria de Gabriel » (« L’enfer de la luxure de Gabriel »), qui emmène le lecteur dans un voyage où le sadisme, la folie, la luxure et la lutte entre le bien et le mal sont les thèmes abordés. Le roman a comme objectif d’ébranler les valeurs et les croyances religieuses de ceux qui le lisent.

Une étoile montante du diocèse

Dès lors, difficile pour un homme d’église de justifier une relation… Xavier Novell, âgé de 52 ans, a donc décidé d’admettre qu’il était « tombé amoureux », en précisant qu’il voulait « faire les choses correctement ». Du côté du diocèse, on lui répond avec des pincettes que « la corroboration ou non de cette histoire est une question strictement personnelle qui ne concerne que lui ».

Pourtant, l’église misait beaucoup sur cette étoile montante du diocèse, devenue en 2010 l’évêque le plus jeune d’Espagne. La nouvelle a donc été reçue comme une surprise. Les médias locaux rapportent que des rencontres entre les autorités du Vatican, à commencer par le pape en personne, se sont tenues. Conclusion : l’Église a accepté la démission du prélat.