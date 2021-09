Education: les complexes Baobab et la Ste Face forcent l’admiration par leurs résultats

Comme tous les Etablissements scolaires du Bénin et conformément au calendrier de la rentrée scolaire 2021-2022 dévoilé par le gouvernement béninois, les complexe scolaires « Sainte Face » et le Baobab 1 ouvrent leurs portes le lundi 20 septembre 2021. Cette année, en plus de l’anglais intégré dans l’enseignement primaire, les responsables annoncent des cours de musique.

Pour le compte de la rentrée scolaire 2021-2022, les complexes Baobab1 et la Ste Face ont annoncé de nouvelles innovations pour la réussite des apprenants. Dans un entretien accordé à BENIN WEB TV, le directeur des deux écoles, Arnaud Honorat Osho a remercié les parents d’élèves pour la confiance qu’ils leur ont accordée avant d’évoquer le résultat satisfaisant fait cette année.

« Je dois remercier les parents d’élèves qui nous ont fait confiance en nous confiant leurs enfants. Les parents qui nous ont fait confiance ne sont pas déçus. Nous avons très bien terminé l’année et les résultats que nous avons eu le traduisent », a affirmé le Directeur Général.

Une formation de qualité, des résultats satisfaisants

Comme résultat, la Ste Face a obtenu 100% au CEP et 68, 96 % au BEPC alors que l’école le Baobab 1 situé à Gbèdjromèdé a obtenu 98,67 % de réussite au BEPC. Comme innovation, en plus des cours d’anglais dispensés aux apprenants l’année dernière, il sera ajouté à partir de l’année scolaire 2021-2022, les cours de musique du CI au secondaire, avec des professeurs de musiques qualifiés.

Afin de donner une orientation religieuse à l’enseignement, les complexes Baobab1 et la Ste Face collaborent avec des collège Catholiques. « Par rapport à la qualité des enseignants, j’ai eu la chance depuis que j’ai pris les rênes de la maison de rentrer en symbiose avec ceux qui sont responsables de l’unité pédagogique. Quand on a les enseignants, on doit les faire former. Et cette année j’ai eu la chance de faire participer tout mon personnel à des animations pédagogiques faites à Fifadji et Sikè Nord », a rassuré Arnaud Honorat Osho.

Des efforts salués par des diplomates

Au cours de l’année scolaire 2020 – 2021, la Ste Face a eu le privilège de recevoir la visite de trois ambassadeurs accrédités au Bénin notamment l’ambassadeur de la Turquie, qui était vraiment heureux des efforts fournis, la visite de l’ambassadeur du Japon qui a salué la qualité de ce qui se fait et tout dernièrement les satisfécits de l’ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin. « Elle était la dernière personne qui a vraiment voulu accompagner ce que nous faisons. Nous avons beaucoup d’élèves ici que nous avons pris en charge pour soulager la peine des parents, et tout cela exposé, elle a compris qu’elle ne pouvait pas rester en marge de ce projet », a-t-il expliqué.

« A l’école baobab et Ste Face de Fifadji, nous sommes là pour soulager la peine des parents, nous savons que les temps sont durs, nous savons que nous sommes en temps de morosité économique et de crise sanitaire de covid-19. Nous avons pris des dispositions pour mettre sur chaque table banc, pas plus de deux élèves. E il y a des classes où chaque enfant est sur sa table pour le respect de la distanciation. Et moi, personnellement, mon équipe et moi, nous respectons ce qui est demandé, nous partageons la peine des parents, nous donnons non seulement le savoir mais l’éducation ». Arnaud Honorat Osho

Pas trop rigide par rapport à la contribution

En raison de la morosité économique couplée avec la pandémie du coronavirus, le CEG Sainte Face a décidé de ne pas être trop rigide par rapport à la contribution. « Nous sommes souples, Nous prenons d’abord les enfants et voir la modalité de paiement avec les parents », a expliqué le Directeur.

A noter que le Collège Sainte Face est reconnu par l’Etat, est régulièrement enregistré sur Educ master, et est situé à Fifadji, dans la 3ème rue après le marché de Fifadji en allant vers le stade de l’amitié. C’est une structure bien organisée et plus que jamais prête à donner aux apprenants, une formation de qualité débouchant sur l’excellence.

Quant à l’école primaire privée le Baobab 1, elle est située dans la von de Golgotha , plus précisément en face de l’université ISEG non loin de l’école Sikè Nord, au quatier Gbédjromèdé à Cotonou.