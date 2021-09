Dossier douane de Hilacondji: 15 commissaires agréés placés sous convocation par la BEF

Auditionnés par la brigade économique et financière (BEF) ce mardi 7 Septembre 2021, quinze commissaires agréés en douane sont mis sous convocation pour les nécessités de l’enquête.

La brigade économique et financière (BEF) continue son investigation sur le dossier de fausses attestations et corruption au poste douane de Hilacondji. Quinze commissaires agréés en douane sont mis depuis ce mardi sous convocation par la brigade économique.

En effet, sur instruction du Procureur spécial de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET), le Directeur général de la douane a fourni la liste des dirigeants des sociétés commissionnaires agréés en douane.

Ces derniers ont été convoqués par le commissaire divisionnaire de Police, Chef de la Brigade économique et financière, apprend-t-on de « Le Potentiel ».

Reçus dans les locaux de la brigade économique et financière puis auditionnés, ils ont été mis sous convocation.

Retour sur le dossier

Le vendredi 20 août 2021, la Brigade économique et financière (BEF) a interpellé et auditionné le chef brigade du poste de douane de Hillacondji, à la frontière bénino-togolaise, Achille Allossogbé, l’inspecteur liquidateur, Salifou-Boukary Maboudou, le receveur Ali Aboubakar et le transitaire Gustave Mèhinto.

Après cette audition, toutes ces personnes sont gardées à vue. Accusées de déclaration financière frauduleuse, elles ont été présentées au procureur de la cour spéciale.

Le système, monté et huilé depuis 2019, par ces mis en cause dans une affaire présumée de corruption, a déjà fait un manque à gagner de plus de 360 Millions de francs CFA à la caisse de l’Etat.

En attendant l’ouverture du procès des mis en cause, la brigade économique et financière poursuit les investigations.