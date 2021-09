Dispositifs de financement innovants en Afrique: la BOAD en travaux avec le Fonds africain de garantie

Le Fonds africain de garantie (AGF) et la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) ont eu des échanges fructueuses, en fin de semaine dernière, à propos de la mise en place de dispositifs de financement innovants, avec le plus grand potentiel, pour accroître le financement de projets durables en Afrique occidentale.

«J’ai eu une rencontre fructueuse à Nairobi avec les dirigeants de AGF Group. Nous avons échangé sur des mécanismes innovants du financement par la BOAD du secteur privé, particulièrement des PME / PMI dans les pays de l’UEMOA », a posté sur Twitter, Serge EKUE, président de la BOAD, vendredi 03 septembre 2021, rapporté par le journal L’Economiste. Cette annonce intervient, après sa séance d’échanges avec l’équipe dirigeante du Fonds africain de garantie (AGF), conduite par son P-DG, Jules Ngankam.

Des échanges fructueuses

Ainsi, les responsables du Fonds africain de garantie et la BOAD ont eu des échanges fructueuses, concernant la création de mécanismes de financement innovants avec le plus grand potentiel, pour augmenter le financement de projets durables en Afrique de l’ouest.

La réunion, qui s’est tenue à Nairobi, au Kenya, sous la houlette de Jules Ngankam, PDG du Groupe AGF, et Serge EKUE, président de la BOAD, s’est appesantie sur le renforcement du partenariat entre les deux structures et, plus important encore, sur la mise à profit d’instruments financiers innovants, présentant des risques et des rendements, pouvant répondre aux besoins des investisseurs institutionnels.

Cela prendra également en compte des investisseurs plus conservateurs, dans le but de booster substantiellement les flux de financement vers le secteur privé.

Pour rappel, la BOAD est en pôle position dans le domaine de l’innovation, grâce à ses dispositifs de financement en faveur du secteur privé. L’institution bancaire sous-régionale investit, plus que jamais, dans le secteur privé pour donner un coup d’accélérateur à l’économie et booster la croissance dans ses États membres.