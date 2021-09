Direction générale de la douane et de la police: de nouveaux décrets pris en CM

Le gouvernement du président Patrice Talon a procédé à la refonte des textes régissant le fonctionnement des directions générales des Douanes et de la Police républicaine.

En application des lois promulguées le 3 juillet 2020 relativement à leur statut spécial, le gouvernement par décret pris ce mercredi 14 Septembre 2021 précise la mission, les attributions et le fonctionnement des directions générales des douanes et de la police républicaine.

Le décret pris ce jour en conseil des ministres clarifie non seulement la mission, les attributions, les structures opérationnelles de chacune des directions générales des douanes et de la police mais fixe également le profil et les conditions d’accès aux fonctions de directeur général ou de son adjoint, etc.

La bonne application du présent décret favorisera l’amélioration des prestations ainsi qu’une meilleure gestion des personnels.